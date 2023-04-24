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Квартиры в Maria Trinidad Sanchez, Доминиканская Республика

Nagua
9
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9 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Лас-терренес, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 192 м² 3/3 Этаж
€ 450,593
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Лас-терренес, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м² 3/3 Этаж
€ 265,850
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Nagua, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Nagua, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 1/3 Этаж
€ 175,731
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Nagua, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Nagua, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 2/3 Этаж
€ 215,383
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Nagua, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Nagua, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 261 м² 1/3 Этаж
€ 856,126
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Nagua, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Nagua, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м² 3/3 Этаж
€ 441,581
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Nagua, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Nagua, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 208 м² 2/3 Этаж
€ 878,655
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Nagua, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Nagua, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² 3/3 Этаж
€ 1,171,541
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Лас-терренес, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м²
€ 198,261
Приходите и откройте для себя эту очень хорошую квартиру в небольшой роскошной резиденции. …

Параметры недвижимости в Maria Trinidad Sanchez, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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