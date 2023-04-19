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Купить квартиру в Las Terrenas, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Las Terrenas, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м² 1/2 Этаж
€ 127,561
Приходите и откройте для себя эту квартиру в тропическом саду.Он расположен на 1-м этаже вил…

Параметры недвижимости в Las Terrenas, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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