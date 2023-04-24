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Жильё в Ла-Вега, Доминиканская Республика

Jarabacoa
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Ла-Вега
1
1 объект найдено
Дом 11 спален в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Дом 11 спален
Jarabacoa, Доминиканская Республика
13 Количество комнат 5 ванных комнат 590 м² 2/2 Этаж
€ 1,400,000
Недвижимость с большой землей с 3 виллами с видом на природу, 2 колодца, 3 очистных сооружен…

Параметры недвижимости в Ла-Вега, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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