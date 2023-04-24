Дом 11 спален Jarabacoa, Доминиканская Республика 13 Количество комнат 5 ванных комнат 590 м² 2/2 Этаж

€ 1,400,000

Недвижимость с большой землей с 3 виллами с видом на природу, 2 колодца, 3 очистных сооружен…