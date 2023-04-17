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Купить дом в La Romana, Доминиканская Республика

Hato Mayor
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1 объект найдено
Дом 3 спальнив Хуан Долио, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Хуан Долио, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 215 м² 2/2 Этаж
€ 268,559
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в La Romana, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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