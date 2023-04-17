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Купить квартиру в La Romana, Доминиканская Республика

Hato Mayor
2
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13 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 103 м² 1/4 Этаж
€ 609,948
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Bayahibe, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 1/4 Этаж
€ 253,629
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Bayahibe, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 1/4 Этаж
€ 273,384
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 123 м² 4/4 Этаж
€ 518,911
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м² 4/4 Этаж
€ 581,180
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² 4/4 Этаж
€ 259,455
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 2/4 Этаж
€ 77,746
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Хуан Долио, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Хуан Долио, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 272 м² 3/3 Этаж
€ 318,630
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Bayahibe, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/4 Этаж
€ 145,659
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 1/5 Этаж
€ 177,522
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 4/4 Этаж
€ 118,348
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальнив Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
6 Количество комнат 4 ванных комнат 500 м² 5/5 Этаж
€ 773,815
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 6 спаленв Guayacanes, Доминиканская Республика
Квартира 6 спален
Guayacanes, Доминиканская Республика
10 Количество комнат 5 ванных комнат 800 м² 2/2 Этаж
€ 464,289
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в La Romana, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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