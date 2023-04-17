Купить квартиру в La Romana, Доминиканская Республика

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Hato Mayor
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13 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
103 м²
1/4 Этаж
€ 609,948
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Bayahibe, Доминиканская Республика
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
1/4 Этаж
€ 253,629
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Bayahibe, Доминиканская Республика
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
1/4 Этаж
€ 273,384
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
123 м²
4/4 Этаж
€ 518,911
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
152 м²
4/4 Этаж
€ 581,180
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
4/4 Этаж
€ 259,455
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
2/4 Этаж
€ 77,746
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Хуан Долио, Доминиканская Республика
4 Количество комнат
3 ванных комнат
272 м²
3/3 Этаж
€ 318,630
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Bayahibe, Доминиканская Республика
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
1/4 Этаж
€ 145,659
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
1/5 Этаж
€ 177,522
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
4/4 Этаж
€ 118,348
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
6 Количество комнат
4 ванных комнат
500 м²
5/5 Этаж
€ 773,815
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 6 спален
Guayacanes, Доминиканская Республика
10 Количество комнат
5 ванных комнат
800 м²
2/2 Этаж
€ 464,289
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в La Romana, Доминиканская Республика
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