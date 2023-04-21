Доминиканская Республика
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Доминикане
Новые дома в Доминикане
Все новостройки в Доминикане
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Доминикане
Жилая
Квартира в Доминикане
Дом в Доминикане
Вилла
Земельные участки в Доминикане
Элитная недвижимость в Доминикане
Найти агента в Доминикане
Агентства недвижимости в Доминикане
Агенты в Доминикане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Доминикане
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Доминикане
Найти агента в Доминикане
Агентства недвижимости в Доминикане
Агенты в Доминикане
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Доминикане
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Доминиканская Республика
La Altagracia
Виллы
Виллы в La Altagracia, Доминиканская Республика
Игуэй
24
Вилла
Очистить
25 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 5 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
6 Количество комнат
6 ванных комнат
1 077 м²
2/2 Этаж
€ 4,914,289
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
5 Количество комнат
4 ванных комнат
500 м²
2/2 Этаж
€ 774,981
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 7 спален
Punta Cana, Доминиканская Республика
8 Количество комнат
8 ванных комнат
1 110 м²
1/1 Этаж
€ 10,393,859
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спален
Punta Cana, Доминиканская Республика
6 Количество комнат
5 ванных комнат
1 000 м²
1/1 Этаж
€ 4,513,123
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спален
Punta Cana, Доминиканская Республика
6 Количество комнат
5 ванных комнат
1 200 м²
1/1 Этаж
€ 9,846,814
Проснувшись утром, выйдите на свою террасу и почувствуйте легкий морской бриз. Постройте дом…
Вилла 5 спален
Punta Cana, Доминиканская Республика
6 Количество комнат
5 ванных комнат
800 м²
2/2 Этаж
€ 2,712,432
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
7 Количество комнат
3 ванных комнат
124 м²
2/2 Этаж
€ 193,289
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
7 Количество комнат
7 ванных комнат
806 м²
2/2 Этаж
€ 2,370,529
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
7 Количество комнат
6 ванных комнат
816 м²
2/2 Этаж
€ 2,826,400
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
7 Количество комнат
6 ванных комнат
1 036 м²
2/2 Этаж
€ 3,373,445
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 7 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
8 Количество комнат
8 ванных комнат
1 175 м²
2/2 Этаж
€ 3,373,445
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 10 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
11 Количество комнат
10 ванных комнат
1 714 м²
2/2 Этаж
€ 4,741,058
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Friusa, Доминиканская Республика
5 Количество комнат
3 ванных комнат
298 м²
1/2 Этаж
€ 328,227
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 7 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
8 Количество комнат
9 ванных комнат
2 991 м²
1/2 Этаж
€ 7,293,936
Этот великолепный отель расположен рядом с пляжным клубом Caleton и отелем Eden Roc, на есте…
Вилла 3 спальни
Friusa, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
3 ванных комнат
290 м²
1/1 Этаж
€ 661,013
Построен как единое целое на одном уровне и состоит из: шатра, социальных зон, служебных и к…
Вилла 4 спальни
Friusa, Доминиканская Республика
4 Количество комнат
5 ванных комнат
700 м²
2/3 Этаж
€ 1,094,090
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
3 ванных комнат
365 м²
2/2 Этаж
€ 455,871
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
4 Количество комнат
4 ванных комнат
640 м²
2/2 Этаж
€ 3,191,097
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
3 ванных комнат
254 м²
1/1 Этаж
€ 328,227
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Punta Cana, Доминиканская Республика
4 Количество комнат
4 ванных комнат
513 м²
2/2 Этаж
€ 774,981
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Punta Cana, Доминиканская Республика
4 Количество комнат
5 ванных комнат
700 м²
2/2 Этаж
€ 1,914,658
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 8 спален
Баваро, Доминиканская Республика
8 Количество комнат
10 ванных комнат
990 м²
3/3 Этаж
€ 2,005,832
Сильно меблированная вилла с 8 спальнями, прямо напротив пляжа. Невероятно спроектированный …
Вилла 7 спален
Уверо Альто, Доминиканская Республика
7 Количество комнат
7 ванных комнат
1 140 м²
2/2 Этаж
€ 3,646,968
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
6 Количество комнат
6 ванных комнат
1 803 м²
2/2 Этаж
€ 5,470,452
Роскошь во всем своем стандарте, в самом эксклюзивном месте во всей Доминиканской Республике…
Вилла 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
6 ванных комнат
580 м²
2/2 Этаж
€ 547,045
Огромный особняк для жизни вашей мечты в Пунта-Кане. Все в одном месте. Этот особняк располо…
Параметры недвижимости в La Altagracia, Доминиканская Республика
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты