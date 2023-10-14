Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Доминиканская Республика
  4. La Altagracia
  5. Студии

Квартиры-студии возле озера в La Altagracia, Доминиканская Республика

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€78,193
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с посудомоечной машиной в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с посудомоечной машиной
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/4
Laguna City будет состоять из 9 зданий кондоминиумов, разделенных на 3 четырехэтажные группы…
€103,686
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хуан Долио, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хуан Долио, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€331,986
Вилла 2 спальни в Верон, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Вилла Дуплекс в Пунта Кане расположена в резиденции Сьюдад-дель-Соль, которая расположена в …
€76,100
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 028 м²
Этаж 15/15
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€3,65 млн
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 2/5
€190,250
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€166,469
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€122,616
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 396 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€713,437
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€111,296
Вилла 5 спален в Санто-доминго, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Санто-доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
Захватывающая дух нетронутая и современная резиденция со всеми аспектами как постоянного жил…
€946,493
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с basseyn в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с basseyn
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€81,237

Параметры недвижимости в La Altagracia, Доминиканская Республика

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти