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Доминиканская Республика
La Altagracia
Квартиры
Квартиры возле озера в La Altagracia, Доминиканская Республика
Игуэй
40
Квартира
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6 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
3 ванных комнат
563 м²
6/6 Этаж
€ 1,084,973
Станьте частью первоклассного проекта в лучшем районе Доминиканской Республики, Капа-Кана, г…
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
3 ванных комнат
293 м²
2/6 Этаж
€ 738,511
Станьте частью первоклассного проекта в лучшем районе Доминиканской Республики, Капа-Кана, г…
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
2 Количество комнат
2 ванных комнат
155 м²
1/6 Этаж
€ 360,138
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
3 ванных комнат
178 м²
1/6 Этаж
€ 455,871
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
3 ванных комнат
563 м²
6/6 Этаж
€ 993,799
Станьте частью первоклассного проекта в лучшем районе Доминиканской Республики, Капа-Кана, г…
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
1 Количество комнат
1 ванных комнат
179 м²
4/2 Этаж
€ 519,693
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в La Altagracia, Доминиканская Республика
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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