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Квартиры в La Altagracia, Доминиканская Республика

Игуэй
40
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40 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Friusa, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Friusa, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 1/4 Этаж
€ 50,966
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 183 м² 4/4 Этаж
€ 683,807
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 259 м² 3/4 Этаж
€ 901,713
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 563 м² 6/6 Этаж
€ 1,084,973
Станьте частью первоклассного проекта в лучшем районе Доминиканской Республики, Капа-Кана, г…
Квартира 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 79 м² 2/4 Этаж
€ 85,704
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 79 м² 2/4 Этаж
€ 85,704
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 232 м² 3/3 Этаж
€ 455,871
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 57 м² 2/4 Этаж
€ 68,381
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Верон, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м² 2/2 Этаж
€ 159,555
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 1/4 Этаж
€ 91,995
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 4/4 Этаж
€ 117,524
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Баваро, Доминиканская Республика
1 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/4 Этаж
€ 74,945
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Баваро, Доминиканская Республика
1 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 4/4 Этаж
€ 77,680
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 149 м² 6/6 Этаж
€ 366,520
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 3/6 Этаж
€ 292,213
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 2 ванных комнат 148 м² 4/6 Этаж
€ 378,373
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 4/6 Этаж
€ 213,348
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 319 м² 6/6 Этаж
€ 528,810
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
5 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м² 2/3 Этаж
€ 271,699
Пентхаус с террасой расположен в 200 м от пляжа, в тихом, безопасном и хорошо охраняемом жил…
Квартира 1 спальня в Friusa, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Friusa, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м² 5/4 Этаж
€ 236,141
Инновационная концепция, идеально подходящая для инвестиций, которая объединяет ваш опытжить…
Квартира 1 спальня в Friusa, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Friusa, Доминиканская Республика
1 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 2/4 Этаж
€ 159,555
Инновационная концепция, идеально подходящая для инвестиций, которая объединяет ваш опытжить…
Квартира 1 спальня в Friusa, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Friusa, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 2/4 Этаж
€ 181,437
Инновационная концепция, идеально подходящая для инвестиций, которая объединяет ваш опытжить…
Квартира 1 спальня в Friusa, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Friusa, Доминиканская Республика
1 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 2/4 Этаж
€ 144,967
Инновационная концепция, идеально подходящая для инвестиций, которая объединяет ваш опытжить…
Квартира 5 спален в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 5 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
5 Количество комнат 5 ванных комнат 1 028 м² 15/15 Этаж
€ 3,501,581
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 6/6 Этаж
€ 355,579
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Верон, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 1/1 Этаж
€ 75,128
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 293 м² 2/6 Этаж
€ 738,511
Станьте частью первоклассного проекта в лучшем районе Доминиканской Республики, Капа-Кана, г…
Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 155 м² 1/6 Этаж
€ 360,138
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 178 м² 1/6 Этаж
€ 455,871
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Friusa, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Friusa, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 3/3 Этаж
€ 174,507
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в La Altagracia, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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