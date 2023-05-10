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Дома с бассейном в Доминикане

виллы
44
2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 282,726
Дом 2 спальни в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 273,606

Регионы с недвижимостью на продажу

La Altagracia
Игуэй
Пуэрто-Плата
Сальседо
Maria Trinidad Sanchez
Nagua

Параметры недвижимости в Доминикане

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