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Дома с видом на море в Доминикане

виллы
44
3 объекта найдено
Вилла 2 спальни в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
€ 255,366
Вилла 3 спальни в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Количество этажей 2
€ 264,486
Дом 2 спальни в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 273,606

Регионы с недвижимостью на продажу

La Altagracia
Игуэй
Пуэрто-Плата
Сальседо
Maria Trinidad Sanchez
Nagua

Параметры недвижимости в Доминикане

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