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Виллы в Игуэй, Доминиканская Республика

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24 объекта найдено
Вилла 5 спален в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
6 Количество комнат 6 ванных комнат 1 077 м² 2/2 Этаж
€ 4,914,289
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
5 Количество комнат 4 ванных комнат 500 м² 2/2 Этаж
€ 774,981
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 7 спален в Punta Cana, Доминиканская Республика
Вилла 7 спален
Punta Cana, Доминиканская Республика
8 Количество комнат 8 ванных комнат 1 110 м² 1/1 Этаж
€ 10,393,859
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спален в Punta Cana, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Punta Cana, Доминиканская Республика
6 Количество комнат 5 ванных комнат 1 000 м² 1/1 Этаж
€ 4,513,123
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спален в Punta Cana, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Punta Cana, Доминиканская Республика
6 Количество комнат 5 ванных комнат 1 200 м² 1/1 Этаж
€ 9,846,814
Проснувшись утром, выйдите на свою террасу и почувствуйте легкий морской бриз. Постройте дом…
Вилла 5 спален в Punta Cana, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Punta Cana, Доминиканская Республика
6 Количество комнат 5 ванных комнат 800 м² 2/2 Этаж
€ 2,712,432
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
7 Количество комнат 3 ванных комнат 124 м² 2/2 Этаж
€ 193,289
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
7 Количество комнат 7 ванных комнат 806 м² 2/2 Этаж
€ 2,370,529
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
7 Количество комнат 6 ванных комнат 816 м² 2/2 Этаж
€ 2,826,400
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
7 Количество комнат 6 ванных комнат 1 036 м² 2/2 Этаж
€ 3,373,445
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 7 спален в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 7 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
8 Количество комнат 8 ванных комнат 1 175 м² 2/2 Этаж
€ 3,373,445
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 10 спален в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 10 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
11 Количество комнат 10 ванных комнат 1 714 м² 2/2 Этаж
€ 4,741,058
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни в Friusa, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Friusa, Доминиканская Республика
5 Количество комнат 3 ванных комнат 298 м² 1/2 Этаж
€ 328,227
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 7 спален в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 7 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
8 Количество комнат 9 ванных комнат 2 991 м² 1/2 Этаж
€ 7,293,936
Этот великолепный отель расположен рядом с пляжным клубом Caleton и отелем Eden Roc, на есте…
Вилла 3 спальни в Friusa, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Friusa, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 290 м² 1/1 Этаж
€ 661,013
Построен как единое целое на одном уровне и состоит из: шатра, социальных зон, служебных и к…
Вилла 4 спальни в Friusa, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Friusa, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 5 ванных комнат 700 м² 2/3 Этаж
€ 1,094,090
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 365 м² 2/2 Этаж
€ 455,871
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 4 ванных комнат 640 м² 2/2 Этаж
€ 3,191,097
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 254 м² 1/1 Этаж
€ 328,227
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни в Punta Cana, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Punta Cana, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 4 ванных комнат 513 м² 2/2 Этаж
€ 774,981
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни в Punta Cana, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Punta Cana, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 5 ванных комнат 700 м² 2/2 Этаж
€ 1,914,658
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 8 спален в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 8 спален
Баваро, Доминиканская Республика
8 Количество комнат 10 ванных комнат 990 м² 3/3 Этаж
€ 2,005,832
Сильно меблированная вилла с 8 спальнями, прямо напротив пляжа. Невероятно спроектированный …
Вилла 6 спален в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
6 Количество комнат 6 ванных комнат 1 803 м² 2/2 Этаж
€ 5,470,452
Роскошь во всем своем стандарте, в самом эксклюзивном месте во всей Доминиканской Республике…
Вилла 3 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 6 ванных комнат 580 м² 2/2 Этаж
€ 547,045
Огромный особняк для жизни вашей мечты в Пунта-Кане. Все в одном месте. Этот особняк располо…

Параметры недвижимости в Игуэй, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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