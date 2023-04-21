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Квартиры возле озера в Игуэй, Доминиканская Республика

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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 563 м² 6/6 Этаж
€ 1,084,973
Станьте частью первоклассного проекта в лучшем районе Доминиканской Республики, Капа-Кана, г…
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 293 м² 2/6 Этаж
€ 738,511
Станьте частью первоклассного проекта в лучшем районе Доминиканской Республики, Капа-Кана, г…
Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 155 м² 1/6 Этаж
€ 360,138
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 178 м² 1/6 Этаж
€ 455,871
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 563 м² 6/6 Этаж
€ 993,799
Станьте частью первоклассного проекта в лучшем районе Доминиканской Республики, Капа-Кана, г…
Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
1 Количество комнат 1 ванных комнат 179 м² 4/2 Этаж
€ 519,693
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Игуэй, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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