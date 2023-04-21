Квартира 4 спальни Баваро, Доминиканская Республика 5 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м² 2/3 Этаж

€ 271,699

Пентхаус с террасой расположен в 200 м от пляжа, в тихом, безопасном и хорошо охраняемом жил…