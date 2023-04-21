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Квартиры
Квартиры в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира
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40 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Friusa, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
1/4 Этаж
€ 50,966
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
183 м²
4/4 Этаж
€ 683,807
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
3 ванных комнат
259 м²
3/4 Этаж
€ 901,713
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
3 ванных комнат
563 м²
6/6 Этаж
€ 1,084,973
Станьте частью первоклассного проекта в лучшем районе Доминиканской Республики, Капа-Кана, г…
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
79 м²
2/4 Этаж
€ 85,704
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
79 м²
2/4 Этаж
€ 85,704
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
4 Количество комнат
3 ванных комнат
232 м²
3/3 Этаж
€ 455,871
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
57 м²
2/4 Этаж
€ 68,381
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Верон, Доминиканская Республика
4 Количество комнат
2 ванных комнат
132 м²
2/2 Этаж
€ 159,555
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
1/4 Этаж
€ 91,995
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
4/4 Этаж
€ 117,524
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Баваро, Доминиканская Республика
1 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
1/4 Этаж
€ 74,945
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Баваро, Доминиканская Республика
1 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
4/4 Этаж
€ 77,680
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
2 Количество комнат
1 ванных комнат
149 м²
6/6 Этаж
€ 366,520
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
3/6 Этаж
€ 292,213
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
4 Количество комнат
2 ванных комнат
148 м²
4/6 Этаж
€ 378,373
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
4/6 Этаж
€ 213,348
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
2 ванных комнат
319 м²
6/6 Этаж
€ 528,810
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
5 Количество комнат
3 ванных комнат
240 м²
2/3 Этаж
€ 271,699
Пентхаус с террасой расположен в 200 м от пляжа, в тихом, безопасном и хорошо охраняемом жил…
Квартира 1 спальня
Friusa, Доминиканская Республика
2 Количество комнат
1 ванных комнат
106 м²
5/4 Этаж
€ 236,141
Инновационная концепция, идеально подходящая для инвестиций, которая объединяет ваш опытжить…
Квартира 1 спальня
Friusa, Доминиканская Республика
1 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
2/4 Этаж
€ 159,555
Инновационная концепция, идеально подходящая для инвестиций, которая объединяет ваш опытжить…
Квартира 1 спальня
Friusa, Доминиканская Республика
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
2/4 Этаж
€ 181,437
Инновационная концепция, идеально подходящая для инвестиций, которая объединяет ваш опытжить…
Квартира 1 спальня
Friusa, Доминиканская Республика
1 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
2/4 Этаж
€ 144,967
Инновационная концепция, идеально подходящая для инвестиций, которая объединяет ваш опытжить…
Квартира 5 спален
Игуэй, Доминиканская Республика
5 Количество комнат
5 ванных комнат
1 028 м²
15/15 Этаж
€ 3,501,581
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
2 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
6/6 Этаж
€ 355,579
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Верон, Доминиканская Республика
2 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
1/1 Этаж
€ 75,128
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
3 ванных комнат
293 м²
2/6 Этаж
€ 738,511
Станьте частью первоклассного проекта в лучшем районе Доминиканской Республики, Капа-Кана, г…
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
2 Количество комнат
2 ванных комнат
155 м²
1/6 Этаж
€ 360,138
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат
3 ванных комнат
178 м²
1/6 Этаж
€ 455,871
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Friusa, Доминиканская Республика
2 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
3/3 Этаж
€ 174,507
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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Параметры недвижимости в Игуэй, Доминиканская Республика
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