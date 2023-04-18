Купить дом в Ато-Майор, Доминиканская Республика

Квартира 1 спальня Сосуа, Доминиканская Республика 2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 1/4 Этаж

€ 214,194

В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…