Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Ато-Майор
  4. Дома

Купить дом в Ато-Майор, Доминиканская Республика

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Студия 2 спальнив Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
Студия 2 спальни
Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 164,765
Шикарные апартаменты с центре туристической области в самом сердце Баваро! Резиденция была …
Вилла 5 спаленв Punta Cana, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Punta Cana, Доминиканская Республика
6 Количество комнат 5 ванных комнат 1 200 м² 1/1 Этаж
€ 9,885,899
Проснувшись утром, выйдите на свою террасу и почувствуйте легкий морской бриз. Постройте дом…
Квартира 3 спальнив Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 293 м² 2/6 Этаж
€ 741,442
Станьте частью первоклассного проекта в лучшем районе Доминиканской Республики, Капа-Кана, г…
Квартира 1 спальняв Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Сосуа, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 1/4 Этаж
€ 214,194
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
Дом 3 спальнив Bavaro, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 3 ванных комнат 277 м² 1/2 Этаж
€ 361,568
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Nagua, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Nagua, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 1/3 Этаж
€ 178,495
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спаленв Санто-доминго, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален
Санто-доминго, Доминиканская Республика
6 ванных комнат 980 м²
€ 1,826,145
Элегантная и современная вилла Los Mangos расположена в самом центре Каса-де-Кампо, окнами н…
Квартира 2 спальнив Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bayahibe, Доминиканская Республика
3 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м² 4/4 Этаж
€ 584,366
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Punta Cana, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Punta Cana, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 4 ванных комнат 513 м² 2/2 Этаж
€ 778,057
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Bayahibe, Доминиканская Республика
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 1/4 Этаж
€ 255,020
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спаленв Bavaro, Доминиканская Республика
Дом 5 спален
Bavaro, Доминиканская Республика
5 Количество комнат 6 ванных комнат 318 м² 2/2 Этаж
€ 347,837
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
4 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м² 2/3 Этаж
€ 819,248
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Ато-Майор, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти