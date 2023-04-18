Купить квартиру в Ато-Майор, Доминиканская Республика

Дом 4 спальни Friusa, Доминиканская Республика 5 Количество комнат 5 ванных комнат 350 м² 1/2 Этаж

€ 549,217

Красивый дом с 4 спальнями со всем необходимым для хорошей и хорошей жизни в полностью безоп…