Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Доминиканская Республика
  4. Дуплексы

Дуплексы с видом на море в Доминикане

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 5 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na gory в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na gory
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 372 м²
Этаж 3/3
Этот дом - единственный в своем роде, из которого открывается невероятный вид на океан и гор…
€499,406
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Этаж 1/1
Построен как единое целое на одном уровне и состоит из: шатра, социальных зон, служебных и к…
€756,243
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 816 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,95 млн
Вилла 3 спальни в Санто-доминго, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Санто-доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Пентхаус с потрясающим видом на океан на берегу Карибского моря Захватывающий и захватывающ…
€618,312
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€4,71 млн
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€214,031
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 175 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€3,52 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
Приходите и откройте для себя эту квартиру в тропическом саду.Он расположен на 1-м этаже вил…
€133,175
Вилла 4 спальни в Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 790 м²
Эта горная вилла расположена на холмах над отелем и яхт-клубом Bannister в Пуэрто-Баия-Саман…
€1,50 млн
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 028 м²
Этаж 15/15
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€3,65 млн
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Сальседо, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Сальседо, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/4
Этот проект будет иметь 340 квартир, объединяющих 4 парка для социального и спортивного отды…
€85,517
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€379,548

Параметры недвижимости в Доминикане

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти