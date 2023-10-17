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Дуплексы в Доминикане

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Дуплекс 3 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Вилла Дуплекс расположена в резиденции Баваро Пунта Кана. Большие и светлые комнаты этой …
€166,311

Параметры недвижимости в Доминикане

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