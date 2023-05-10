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Квартиры с бассейном в Доминикане

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
€ 200,644
Квартира 1 спальня в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
€ 127,683

Регионы с недвижимостью на продажу

La Altagracia
Игуэй
Пуэрто-Плата
Сальседо
La Romana
Maria Trinidad Sanchez
Nagua
Distrito Nacional
Санто-Доминго

Параметры недвижимости в Доминикане

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