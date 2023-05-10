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Пентхаус 2 спальни
Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
3
2
179 м²
45/5
€ 346,568
Пентхаус 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
2
2
129 м²
45/5
€ 255,366
Квартира 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
2
1
76 м²
2/5
€ 127,683
Квартира 2 спальни
Доминиканская Республика, Доминиканская Республика
3
2
112 м²
2/5
€ 182,404
Регионы с недвижимостью на продажу
La Altagracia
Игуэй
Пуэрто-Плата
Сальседо
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