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Квартиры возле озера в Доминикане

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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 563 м²
Этаж 6/6
€ 1,085,304
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Этаж 2/6
€ 738,736
Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/6
€ 451,450
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 1/6
€ 456,010
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 563 м²
Этаж 6/6
€ 994,102

Регионы с недвижимостью на продажу

La Altagracia
Игуэй
Пуэрто-Плата
Сальседо
La Romana
Maria Trinidad Sanchez
Nagua
Distrito Nacional
Санто-Доминго

Параметры недвижимости в Доминикане

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