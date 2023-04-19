Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Distrito Nacional
  4. Санто-Доминго
  5. 11112
  6. Квартиры

Купить квартиру в 11112, Доминиканская Республика

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
6 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² 9/16 Этаж
€ 521,756
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 5 спаленв Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 5 спален
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
7 Количество комнат 5 ванных комнат 638 м² 16/17 Этаж
€ 1,418,810
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в 11112, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти