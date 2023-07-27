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Жилая
Доминиканская Республика
Distrito Nacional
Санто-Доминго
11112
Жильё в 11112, Доминиканская Республика
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3 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
6
3
300 м²
9/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€ 514,530
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Квартира 5 спален
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
7
5
638 м²
16/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€ 1,399,162
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Дом 6 спален
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
7
10
800 м²
1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€ 1,489,430
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Параметры недвижимости в 11112, Доминиканская Республика
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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