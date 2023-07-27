Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Доминиканская Республика
  4. Distrito Nacional
  5. Санто-Доминго
  6. 11112

Жильё в 11112, Доминиканская Республика

3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 9/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€ 514,530
Квартира 5 спален в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 5 спален
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 638 м²
Этаж 16/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€ 1,399,162
Дом 6 спален в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Дом 6 спален
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 800 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€ 1,489,430

Параметры недвижимости в 11112, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти