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Жильё в Viborg, Дания

1 объект найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом в Thisted, Дания
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Thisted, Дания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Продается квартира & NBSP; в Хургаде, ЕгипетОписание&NBSP;Доступная недвижимость на набережн…
€66,526
в месяц
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Параметры недвижимости в Viborg, Дания

недорогая
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