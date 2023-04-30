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Чехия
Северо-Запад
Устецкий край
Усти-над-Лабем
Квартиры
Квартиры в Усти-над-Лабем, Чехия
Квартира
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34 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Усти-над-Лабем, Чехия
1 Количество комнат
45 м²
€ 60,450
1+1 45м2 ,с лоджией на 8 этаже +кладовка парковка около дома
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
2 Количество комнат
72 м²
€ 53,742
Продается квартира 2+1 72 m² в центре города Усти над Лабем 2ой этаж кирпичного дома квартир…
Квартира 3 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
4 Количество комнат
80 м²
€ 148,317
квартира 3+кк 80м2 на 2 этаже кирпичного дома с палисадником и парковочным местом. Стоимость…
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
2 Количество комнат
63 м²
€ 81,120
квартира 2+1 63м2 на 4 этаже панельного дома с лифтом дом после реконструкции, утеплен В ква…
Квартира 1 спальня
Усти-над-Лабем, Чехия
1 Количество комнат
36 м²
€ 67,938
квартира 1+1 36м2 на 5 этаже панельного дома после реконструкции Из обеих комнат открывается…
Квартира 1 спальня
Усти-над-Лабем, Чехия
1 Количество комнат
34 м²
€ 54,756
квартира 1+1 34м2 на 7 этаже панельного дома Квартира была реконструирована в предыдущие год…
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
3 Количество комнат
46 м²
€ 65,403
квартира 2+кк 46м2 на 3 этаже кирпичного дома Квартира имеет долю в земельном участке за дом…
Квартира 1 спальня
Усти-над-Лабем, Чехия
1 Количество комнат
35 м²
€ 58,812
квартира 1+1 35м2 на 3 этаже панельного дома В нескольких минутах ходьбы от центра города. Р…
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
2 Количество комнат
63 м²
€ 91,026
Квартира 2 + 1 + площадью 63 м2, расположена на втором этаже кирпичного здания, в одном из с…
Квартира 3 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
3 Количество комнат
64 м²
€ 98,631
квартира 3+1 64м2 на 3 этаже панельного дома Выгодное расположение с отличным доступом к цен…
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
2 Количество комнат
54 м²
€ 106,236
квартира 2 + 1 и общей площадью 54,1 м2, расположенная на пятом этаже тихого кирпичного дома…
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
2 Количество комнат
57 м²
€ 109,005
2+1 57м2 на 2 этаже кирпичного дома в одном из самых привлекательных мест в Усти-над-Лабем н…
Квартира 1 спальня
Усти-над-Лабем, Чехия
1 Количество комнат
36 м²
€ 68,445
квартира 1+1 36м2 на 5 этаже панельного дома Квартира с отличным ремонтом В хорошем зеленом …
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
2 Количество комнат
54 м²
€ 72,774
квартира 2+1 54м2 на 3 этаже отреставрированного кирпичного дома квартира после частичной ре…
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
3 Количество комнат
50 м²
€ 66,573
квартира 2+кк 50м2 на 2 этаже кирпичного дома Преимуществом предложения является расположени…
Квартира 1 спальня
Усти-над-Лабем, Чехия
1 Количество комнат
54 м²
€ 70,473
квартира 1+1 54м2 на 5 этаже кирпичного дома квартира после частичной реконструкции (пластик…
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
3 Количество комнат
50 м²
€ 63,375
квартира 2+кк 50м2 на 2 этаже кирпичного дома Отопление и горячая вода обеспечивается газовы…
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
3 Количество комнат
46 м²
€ 88,686
квартира 2+кк 46м2 на 2 этаже кирпичного дома + склеп + парковочное место во дворе Квартира …
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
3 Количество комнат
42 м²
€ 56,784
недавно отремонтированная квартира 2 + кк размером 42 м2 на 9 этаже панельного дома Рядом с …
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
3 Количество комнат
40 м²
€ 58,812
квартира 2+кк 40м2 на 2 этаже панельного дома Квартира после частичной ревитализации шесть м…
Квартира 1 спальня
Усти-над-Лабем, Чехия
1 Количество комнат
44 м²
€ 77,064
полностью мебелированная квартира 1+1 44м2 на 11 этаже панельного дома Квартира после реконс…
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
2 Количество комнат
54 м²
€ 95,316
квартира 2+1 54м2 на 2 этаже кирпичного дома Квартира прошла полную реконструкцию Дом после …
Квартира 3 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
3 Количество комнат
73 м²
€ 67,314
Квартира 3+1 73м2 после реконструкции 2016г на 6 этаже панельного дома Тихий, зеленый район …
Квартира 1 спальня
Усти-над-Лабем, Чехия
1 Количество комнат
34 м²
€ 66,417
Мы предлагаем хорошую квартиру 1 + 1 с общей площадью 34 м2 в востребованном и тихом месте. …
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
2 Количество комнат
65 м²
€ 60,801
квартира 2+1 65м2 на 3 этаже панельного дома Весь дом подвергся полной ревитализации, включа…
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
2 Количество комнат
54 м²
€ 83,655
Предлагаем на продажу квартиру планировкой 2+1 с балконом, в центре г. Усти-над-лабем. В дом…
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
2 Количество комнат
56 м²
€ 75,543
Предлагаем квартиру в г. Усти-над-лабем на продажу. Общая площадь квартиры составляет 56 м2.…
Квартира
Усти-над-Лабем, Чехия
73 м²
€ 109,005
Квартира на продажу в центре г. Усти-над-лабем. Квартира после ремонта и планировкой 2+1, об…
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
2 Количество комнат
69 м²
€ 95,823
Квартира на продажу в г. Усти-над-лабем, которая находится в двухэтажной виле. В виле всего …
Квартира 2 спальни
Усти-над-Лабем, Чехия
2 Количество комнат
57 м²
€ 88,725
Предлагаем квартиру на 4м этаже, четырёхэтажного, кирпичного дома. Квартира 2+1 площадью 57 …
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