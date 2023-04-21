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Жильё с бассейном в Устецкий край, Чехия

Усти-над-Лабем
31
Усти-над-Лабем
29
okres Most
25
Теплице
16
Теплице
16
Мост
11
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Velebudice, Чехия
Квартира 3 спальни
Velebudice, Чехия
3 Количество комнат 55 м²
€ 67,431
Квартира 3+1 55м2 на 7 этаже панельного дома В квартире была проведена полная реконструкция,…

Параметры недвижимости в Устецкий край, Чехия

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