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Квартиры в Ujezd u Brna, Чехия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Ujezd u Brna, Чехия
Квартира 3 спальни
Ujezd u Brna, Чехия
4 Количество комнат 80 м²
€ 268,203
квартира 3+кк 80м2 на 2 этаже кирпичного дома без лифта есть просторный балкон 8 м2 и подвал…
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