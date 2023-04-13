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Купить квартира-студия в Чехии

Прага
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1 объект найдено
Студия 3 комнатыв Прага, Чехия
Студия 3 комнаты
Прага, Чехия
3 Количество комнат 203 м² 1/5 Этаж
€ 579,800
Квартира с планировкой 3 комнаты + кухонная зона, площадь пола 68.6 м², окна выход…

Параметры недвижимости в Чехии

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