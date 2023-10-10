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Жильё с видом на горы в Среднечешский край, Чехия

okres Kladno
51
Кладно
34
okres Praha-vychod
30
okres Praha-zapad
20
okres Benesov
19
okres Melnik
13
okres Kolin
12
okres Beroun
11
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1 объект найдено
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в Zdice, Чехия
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Zdice, Чехия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу двухэтажный современный семейный дом с подвалом, бассейном 4+1, внутре…
€840,000

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