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Жильё в Соколов, Чехия

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Соколов, Чехия
Квартира 3 спальни
Соколов, Чехия
3 Количество комнат 65 м²
€ 65,403
Продажа квартиры 3+1 65 м2. Квартира находится на шестом этаже в современном панельном доме.…
Квартира 3 спальни в Соколов, Чехия
Квартира 3 спальни
Соколов, Чехия
3 Количество комнат 72 м²
€ 83,655
Продажа квартиры 3+1 с площадью 72 m2 и застеклённым балконом. Квартира находится на 8 этаже…
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