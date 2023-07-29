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Виллы в Прага, Чехия

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Прага, Чехия
Вилла 5 спален
Прага, Чехия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Владелец предлагает на продажу низкоэнергетический семейный дом на два поколения 5+1 и 1+кк …
€ 505,000

Параметры недвижимости в Прага, Чехия

недорогая
элитная
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