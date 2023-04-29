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Жильё с бассейном в Прага, Чехия

Прага
633
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 56 м²
€ 441,051
Продается квартира 2+kk 56 m² в закрытой резиденции в районе Прага 2 Резиденция состоит из 4…
Квартира 1 спальня в Veliky Brazdim, Чехия
Квартира 1 спальня
Veliky Brazdim, Чехия
2 Количество комнат 36 м²
€ 169,845
Предлагаем к продаже уютную квартиру 1+kk площадью 35,4 м2 на 2 этаже нового жилого комплекс…

Параметры недвижимости в Прага, Чехия

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