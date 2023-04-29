Чехия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Чехии
Дом в Чехии
Земельные участки в Чехии
Элитная недвижимость в Чехии
Найти агента в Чехии
Агентства недвижимости в Чехии
Агенты в Чехии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Чехии
Отель
Доходный дом
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Чехии
Найти агента в Чехии
Агентства недвижимости в Чехии
Агенты в Чехии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Дом
Замок
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Чехия
Прага
Студии
Квартиры-студии с бассейном в Прага, Чехия
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат
58 м²
€ 183,690
Мы предлагаем на продажу полностью меблированную квартиру 2+kk с балконом, в 3-этажном новом…
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат
47 м²
€ 210,405
Квартира 2+kk 47 m² — Прага 10 — Страшнице 1ый этаж кирпичного дома Квартира пос…
Дом
Micovice, Чехия
614 м²
€ 100,576
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат
35 м²
€ 185,367
квартира 1+кк 35м2 на 6 этаже панельного дома + застекленная лоджия 7,6 м2 отличная транспор…
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат
82 м²
€ 217,971
Двухуровневые апартаменты в самом центре Карловых Вар 82м2 5ый этаж кирпичного дома Квартира…
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат
101 м²
€ 456,261
квартира 3+1 101м2 на 2 этаже кирпичного дома В квартире также есть подвал (не входит в метраж)
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат
56 м²
€ 295,035
квартира 2+кк 56м2 на 3 этаже кирпичного дома + балкон В непосредственной близости от кварти…
Квартира 4 спальни
Прага, Чехия
5 Количество комнат
88 м²
€ 506,688
Квартира 4+kk 88 m² на границе Прага 2 / Прага 3 5ый и 6ой этаж кирпичного дома с лифтом. Кв…
Квартира 1 спальня
okres Brno-mesto, Чехия
2 Количество комнат
33 м²
€ 103,935
Продажа квартиры 1+kk 33 m² в близости центра города Брно. Дом полностью реконструирован, бы…
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат
50 м²
€ 309,270
Продается квартира 2+kk 50 m² в районе Прага 6 Бревнов 3ий этаж новостройки Квартира в отлич…
Квартира 2 спальни
Velebudice, Чехия
3 Количество комнат
42 м²
€ 40,131
We offer for sale a privately owned 2+kk apartment with an area of 42 m2, which is located o…
Квартира
Lsteni, Чехия
1 000 м²
€ 821,340
Пансионат, подходящий для индивидуального туризма, корпоративных мероприятий и свадеб. Здани…
Параметры недвижимости в Прага, Чехия
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты