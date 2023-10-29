Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Чехия
  4. Прага
  5. Дома

Дома в Прага, Чехия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня с лифтом в Прага, Чехия
Квартира 1 спальня с лифтом
Прага, Чехия
Комнаты 2
Площадь 27 м²
Продается квартира 1+kk 27 m² в районе Прага 4 — Гае 12ый этаж панельного дома с лифтом Квар…
€160,128
Квартира 1 спальня в Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Квартира студия 1+1 35 m² Прага 3 с отдельной кухней 3ий этаж кирпичного дома после реконстр…
€182,495
Квартира 1 спальня в Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
Комнаты 2
Площадь 22 м²
квартира 1+кк 22м2 на 10 этаже популярной новостройки «Элишка» Eliska + склеп есть возможнос…
€162,162
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 3
Площадь 46 м²
Предлагаем на продажу квартиру 2+кк площадью 46 м², которая включает террасу 7 м². Квартира …
€97,257
Квартира 2 спальни с лифтом в Прага, Чехия
Квартира 2 спальни с лифтом
Прага, Чехия
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Двухэтажная квартира 2+kk на третьем и четвертом этажах здания без лифта. На нижнем уровне к…
€228,012
Квартира 1 спальня с лифтом в Neratovice, Чехия
Квартира 1 спальня с лифтом
Neratovice, Чехия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Продается квартира 1+1 34 m² в пригороде Праги, район Нератовице 11ый этаж панельного дома с…
€109,059
Квартира в Прага, Чехия
Квартира
Прага, Чехия
Площадь 130 м²
Предлагаем на продажу семейный дом общей полезной площадью 130,67 м2 + лоджия 4,29 м2. Семей…
€608,933
Квартира 3 спальни с подвалом в Теплице, Чехия
Квартира 3 спальни с подвалом
Теплице, Чехия
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Продается квартира 3+1, 69 m² в широком центре города Теплице 2ой этаж кирпичного дома Кварт…
€125,561
Квартира 3 спальни с подвалом в Прага, Чехия
Квартира 3 спальни с подвалом
Прага, Чехия
Комнаты 4
Площадь 75 м²
Квартира 3кк, 75м2 (включая террасу размером 14м2), на 7ом этаже комплекса новостроек Малеши…
€451,917
Квартира 2 спальни в Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
Комнаты 2
Площадь 57 м²
квартира 2+1 53м2 на 4 этаже кирпичного дома, с балконом 4м2 Хозяин с радостью оставит кварт…
€320,217
Квартира 1 спальня в Otvovice, Чехия
Квартира 1 спальня
Otvovice, Чехия
Комнаты 2
Площадь 35 м²
1+кк квартиру (F.38) на 2 этаже — площадь 35,4 м2 + собственное парковочное место на закрыто…
€99,601
Квартира 2 спальни в Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
квартира 2+1 53м2 на 2 этаже панельного дома после полной реконструкции готова к передаче. К…
€273,997

Параметры недвижимости в Прага, Чехия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти