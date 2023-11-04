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Замки в Прага, Чехия

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1 объект найдено
Замок в Прага, Чехия
Замок
Прага, Чехия
Площадь 4 000 м²
Чехия г.Оломоуц, 250 км от Праги, 80 км от Брно   Замок в восточной Чехи…
€5,60 млн

Параметры недвижимости в Прага, Чехия

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