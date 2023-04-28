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Квартиры в okres Vyskov, Чехия

Rousinov
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2 объекта найдено
Квартира в Rousinov, Чехия
Квартира
Rousinov, Чехия
134 м²
€ 203,073
двухэтажный дом планировкой 3 +1 Семейный дом расположен на очень тихой улице в таунхаусе в …
Квартира в Milesovice, Чехия
Квартира
Milesovice, Чехия
280 м²
€ 187,980
семейный таунхаус 5 + 1, 280м2 . Газовый котел и водяное отопление. Просторный погреб Застро…

Параметры недвижимости в okres Vyskov, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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