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Квартиры в okres Tachov, Чехия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Plana, Чехия
Квартира 2 спальни
Plana, Чехия
Комнаты 2
Площадь 79 м²
Предлагаем на продажу современную квартиру площадью 2+1 (около 79 м2) в семейном доме в План…
€74,061

Параметры недвижимости в okres Tachov, Чехия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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