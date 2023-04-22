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Квартиры в okres Tabor, Чехия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Табор, Чехия
Квартира 3 спальни
Табор, Чехия
4 Количество комнат 90 м²
€ 197,223
Предлагаем к покупке квартиру 3+kk, общей площадью 90 м², в городе Táboř. Просторная гостина…

Параметры недвижимости в okres Tabor, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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