Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Чехия
  3. Северо-Восток
  4. Пардубицкий край
  5. okres Svitavy

Жильё в okres Svitavy, Чехия

Литомишль
1
2 объекта найдено
Квартира в Dolni Ujezd, Чехия
Квартира
Dolni Ujezd, Чехия
65 м²
€ 192,699
Дом 65м2 (3+1) с участком 1255м2 (гостиная с кухней, ванная комната, спальня, детская комнат…
Квартира в Литомишль, Чехия
Квартира
Литомишль, Чехия
350 м²
€ 365,040
Исторический дом в центре Литомишля у реки Лоучна. В доме: цокольный этаж, один этаж и черда…

Параметры недвижимости в okres Svitavy, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти