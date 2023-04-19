Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Чехия
  3. Юго-Запад
  4. Южночешский край
  5. okres Strakonice

Купить недвижимость в okres Strakonice, Чехия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 45 м²
€ 209,723
Мы предлагаем полностью меблированные апартаменты 1 + кк площадью 45 м2 + 11 м2 терраса, рас…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 46 м²
€ 191,305
Продается квартира 2+kk 46 m² в районе Прага 9 — Летняны 6ой этаж панельного дома с ли…
Квартира 3 спальнив Прага, Чехия
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 81 м²
€ 250,142
квартира 3+1 81м2 на 2 этаже панельного дома Практичная кладовая находится рядом с входной д…
Квартира 1 спальняв Карловы Вары, Чехия
Квартира 1 спальня
Карловы Вары, Чехия
1 Количество комнат 30 м²
€ 86,840
Предлагаем на продажу полностью реконструированную квартиру планировкой 1 + 1 общей площадью…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 43 м²
€ 218,327
квартира2+кк 43м2 на 7 этаже резиденции «Элишка», с балконом в доме круглосуточный…
Квартира 2 спальнив Карловы Вары, Чехия
Квартира 2 спальни
Карловы Вары, Чехия
2 Количество комнат 56 м²
€ 90,275
Предлагается на продажу квартира 2+1, общей площадью 56 м2, в кирпичном доме в центре г.Карл…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 38 м²
€ 293,883
Дом в стиле неоренессанс начала 19 века после полной реконструкции. — квартира 2 + кк,…
Квартира 2 спальнив Кладно, Чехия
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
2 Количество комнат 53 м²
€ 136,393
квартира 2+1 53м2 + балкон 7м2,+ погреб, на 3 этаже панельного дома Вся квартира после рекон…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 32 м²
€ 174,171
Vквартира 2+кк 32м2 на 3 этаже кирпичного дома дом 2019г парковка перед домом
Квартира 1 комнатав Прага, Чехия
Квартира 1 комната
Прага, Чехия
1 Количество комнат 33 м² 5 Этаж
€ 302,832
Мы хотели бы предложить вам красивую квартиру 1 + kk на предпоследнем этаже исторического до…
Квартирав Раковник, Чехия
Квартира
Раковник, Чехия
100 м²
€ 146,696
трехэтажный семейный дом в южной части села Модржеёвице, окр. Раковник. В 2014-2017 годах до…
Квартирав Центральная Чехия, Чехия
Квартира
Центральная Чехия, Чехия
93 м²
€ 195,042
Продается семейный дом недалеко от Праги в деревне Louňovice. Дом 3 + кк перед домом большой…

Параметры недвижимости в okres Strakonice, Чехия

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти