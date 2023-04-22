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Квартиры в okres Pribram, Чехия

Пршибрам
5
Breznice
2
Квартира В архив
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8 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Пршибрам, Чехия
Квартира 3 спальни
Пршибрам, Чехия
4 Количество комнат 59 м²
€ 136,110
квартира 3+кк 59м2 после реконструкции Частью реконструкции была замена электро- и водораспр…
Квартира 2 спальни в Пршибрам, Чехия
Квартира 2 спальни
Пршибрам, Чехия
2 Количество комнат 98 м²
€ 176,748
Продажа квартиры 2+1 98 м2, на 11 этаже в Пршибраме, улица Бродска. Недвижимость после успеш…
Квартира 3 спальни в Пршибрам, Чехия
Квартира 3 спальни
Пршибрам, Чехия
4 Количество комнат 60 м²
€ 136,110
Предлагаем вам красивую и солнечную квартиру с двумя лоджиями, после почти полной реконструк…
Квартира 2 спальни в Пршибрам, Чехия
Квартира 2 спальни
Пршибрам, Чехия
3 Количество комнат 59 м²
€ 148,589
2+кк с балконом именно для вас, в которой сделан капитальный дорогой ремонт. Находится на вт…
Квартира 3 спальни в Пршибрам, Чехия
Квартира 3 спальни
Пршибрам, Чехия
4 Количество комнат 65 м²
€ 184,380
3+кк полезной площадью 65 м2. В квартире есть лоджия 3 м2 и подвал 2 м2. Квартира расположен…
Квартира 4 спальни в Milin, Чехия
Квартира 4 спальни
Milin, Чехия
5 Количество комнат 84 м²
€ 148,629
Предлагаем на продажу отремонтированную, очень красивую, светлую квартиру 4+кк площадью 84 м…
Квартира в Breznice, Чехия
Квартира
Breznice, Чехия
82 м²
€ 116,493
дом 3+1 в первоначальном состоянии Дом соединен с навесом и небольшим двориком Уникальное ме…
Квартира в Breznice, Чехия
Квартира
Breznice, Чехия
65 м²
€ 107,254
Предлагаем на продажу дом после частичной реконструкции на земельном участке площадью 421 м2…

Параметры недвижимости в okres Pribram, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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