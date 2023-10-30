ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Дом
Замок
Бунгало
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Чехия
okres Praha-vychod
Бунгало
Бунгало в okres Praha-vychod, Чехия
Бунгало
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3
81 м²
Предлагаем Вам совершенно новую квартиру 2+кк площадью 59,2 м2 и садом 22,1 м2 в жилом компл…
€385,018
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2
52 м²
Предлагаем к покупке двухкомнатную квартиру, размером 52 м2 в исторической вилле в г. Карлов…
€89,026
1
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Horovice, Чехия
2
40 м²
квартира 2+1 40м2 на 2 этаже панельного дома после реконструкции рядом есть все необходимое
€136,219
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с подвалом
Klicany, Чехия
3
52 м²
Квартира находится в новом кирпичном здании с теплоизоляцией. Отопление — газовый центральны…
€154,651
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2
27 м²
We offer for sale an apartment available 1+kk, the total area of which is 27.3 m2. The apart…
€124,691
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Млада-Болеслав, Чехия
3
41 м²
2+кк с лоджией площадью 41 м2 в Млада Болеслав — Йозефув Дул. В квартире на 5 этаже многоква…
€87,808
1
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
4
76 м²
3+кк на улице Замецки Врх в центре курортной зоны Карловых Вар. Квартира площадью 76,6 м2 + …
€225,460
Рекомендовать
Квартира
Zlonice, Чехия
185 м²
семейный дом с большим садом в деревне Страдонице в районе Кладно. В доме есть камин. В этом…
€241,642
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3
87 м²
продается квартира 3 + 1 87м2 Квартира расположена на 3 этаже исторического кирпичного дома.…
€209,553
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
3
94 м²
Полностью отремонтированная квартира 3+1 + терраса 30 м2, имеет площадь 63,9 м2, находится в…
€574,185
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2
24 м²
We offer for sale a studio, which can be used both for own living and as an investment for l…
€117,030
Рекомендовать
Квартира с двором
Литомишль, Чехия
350 м²
Исторический дом в центре Литомишля у реки Лоучна. В доме: цокольный этаж, один этаж и черда…
€366,278
Рекомендовать
Параметры недвижимости в okres Praha-vychod, Чехия
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL