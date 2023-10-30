Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Чехия
  4. okres Praha-vychod
  5. Бунгало

Бунгало в okres Praha-vychod, Чехия

Бунгало В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Предлагаем Вам совершенно новую квартиру 2+кк площадью 59,2 м2 и садом 22,1 м2 в жилом компл…
€385,018
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Предлагаем к покупке двухкомнатную квартиру, размером 52 м2 в исторической вилле в г. Карлов…
€89,026
Квартира 2 спальни в Horovice, Чехия
Квартира 2 спальни
Horovice, Чехия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
квартира 2+1 40м2 на 2 этаже панельного дома после реконструкции рядом есть все необходимое
€136,219
Квартира 2 спальни с подвалом в Klicany, Чехия
Квартира 2 спальни с подвалом
Klicany, Чехия
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Квартира находится в новом кирпичном здании с теплоизоляцией. Отопление — газовый центральны…
€154,651
Квартира 1 спальня в Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
Комнаты 2
Площадь 27 м²
We offer for sale an apartment available 1+kk, the total area of which is 27.3 m2. The apart…
€124,691
Квартира 2 спальни в Млада-Болеслав, Чехия
Квартира 2 спальни
Млада-Болеслав, Чехия
Комнаты 3
Площадь 41 м²
2+кк с лоджией площадью 41 м2 в Млада Болеслав — Йозефув Дул. В квартире на 5 этаже многоква…
€87,808
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 4
Площадь 76 м²
3+кк на улице Замецки Врх в центре курортной зоны Карловых Вар. Квартира площадью 76,6 м2 + …
€225,460
Квартира в Zlonice, Чехия
Квартира
Zlonice, Чехия
Площадь 185 м²
семейный дом с большим садом в деревне Страдонице в районе Кладно. В доме есть камин. В этом…
€241,642
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 3
Площадь 87 м²
продается квартира 3 + 1 87м2 Квартира расположена на 3 этаже исторического кирпичного дома.…
€209,553
Квартира 3 спальни в Прага, Чехия
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Полностью отремонтированная квартира 3+1 + терраса 30 м2, имеет площадь 63,9 м2, находится в…
€574,185
Квартира 1 спальня в Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
Комнаты 2
Площадь 24 м²
We offer for sale a studio, which can be used both for own living and as an investment for l…
€117,030
Квартира с двором в Литомишль, Чехия
Квартира с двором
Литомишль, Чехия
Площадь 350 м²
Исторический дом в центре Литомишля у реки Лоучна. В доме: цокольный этаж, один этаж и черда…
€366,278

Параметры недвижимости в okres Praha-vychod, Чехия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти