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Купить дом в okres Prachatice, Чехия

Netolice
1
Vimperk
1
Прахатице
1
6 объектов найдено
Домв Micovice, Чехия
Дом
Micovice, Чехия
614 м²
€ 102,540
Домв Vimperk, Чехия
Дом
Vimperk, Чехия
650 м²
€ 514,845
Домв Laziste, Чехия
Дом
Laziste, Чехия
150 м²
€ 158,744
Домв Petruv Dvur, Чехия
Дом
Petruv Dvur, Чехия
12 666 м²
Цена по запросу
Домв Lhenice, Чехия
Дом
Lhenice, Чехия
157 м²
€ 248,413
Домв Прахатице, Чехия
Дом
Прахатице, Чехия
260 м²
€ 341,085

Параметры недвижимости в okres Prachatice, Чехия

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