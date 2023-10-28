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Дома в okres Plzen-sever, Чехия

1 объект найдено
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Zruc, Чехия
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Zruc, Чехия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Предлагаю на продажу уютный современный семейный дом с подвалом, цокольным этажом и мансардо…
€480,000

Параметры недвижимости в okres Plzen-sever, Чехия

с видом на горы
недорогая
элитная
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