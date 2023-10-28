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Квартиры в okres Plzen-jih, Чехия

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1 объект найдено
Квартира в Spalene Porici, Чехия
Квартира
Spalene Porici, Чехия
Площадь 1 000 м²
В настоящее время это отремонтированное, современное пространство холодильных залов, в котор…
€349,830

Параметры недвижимости в okres Plzen-jih, Чехия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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