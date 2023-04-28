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Жильё в okres Olomouc, Чехия

Оломоуц
2
2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в okres Olomouc, Чехия
Квартира 1 спальня
okres Olomouc, Чехия
1 Количество комнат 35 м²
€ 144,573
квартира 1+1 на втором этаже кирпичного дома с садом (около 220 м2) Из кухни есть выход на л…
Квартира 3 спальни в okres Olomouc, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Olomouc, Чехия
3 Количество комнат 77 м²
€ 152,100
Мы продаем квартиру 3+1 в панельном доме, расположенную на 3-м этаже. Дом после полной рекон…

Параметры недвижимости в okres Olomouc, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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