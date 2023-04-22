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Квартиры в okres Most, Чехия
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25 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Velebudice, Чехия
3 Количество комнат
68 м²
€ 55,033
We offer for sale a 3+1 apartment with a loggia in the city of Most. Apartment unit with an …
Квартира 3 спальни
Velebudice, Чехия
3 Количество комнат
59 м²
€ 55,091
We offer you 3+1 59m2 apartment in private ownership, located on the 3rd floor of an insulat…
Квартира 3 спальни
Velebudice, Чехия
3 Количество комнат
69 м²
€ 75,841
We offer for sale a 3+1 apartment unit with a balcony with a total area of 69 m2. The house …
Квартира 3 спальни
Мост, Чехия
3 Количество комнат
55 м²
€ 72,266
We offer for sale a renovated apartment in personal ownership, size 3+1 with Loggia and air …
Квартира 2 спальни
Velebudice, Чехия
3 Количество комнат
42 м²
€ 40,131
We offer for sale a privately owned 2+kk apartment with an area of 42 m2, which is located o…
Квартира 2 спальни
Мост, Чехия
2 Количество комнат
55 м²
€ 63,375
Предлагается к продаже квартира с ремонтом 2 + 1 на 2 этаже, включая арендатора, в квартире …
Квартира 3 спальни
Мост, Чехия
3 Количество комнат
75 м²
€ 60,801
Предлагаем к продаже полностью отремонтированную и оборудованную квартиру 3 + 1, в Мосте, 75…
Квартира 2 спальни
Velebudice, Чехия
3 Количество комнат
40 м²
€ 55,263
Предлагаем на продажу частную квартиру 2 + кк в Мосте. Квартира площадью 40 м2 с ремонтом , …
Квартира 3 спальни
Velebudice, Чехия
3 Количество комнат
60 м²
€ 55,770
Эксклюзивно к продаже предлагается квартира 3 + 1 в кооперативной собственности. Квартира об…
Квартира 2 спальни
Мост, Чехия
3 Количество комнат
40 м²
€ 51,207
квартира 2+кк 40м2 с лоджией на 6 этаже панельного дома в частной собственности тихая, зелен…
Квартира 3 спальни
Мост, Чехия
3 Количество комнат
62 м²
€ 53,742
квартира 3+1 62м2 с балконом, на 8 этаже панельного дома с лифтом дом после ревитализации, к…
Квартира 2 спальни
Velebudice, Чехия
2 Количество комнат
49 м²
€ 56,277
квартира 2+1 49м2 на 5 этаже + лоджия 5м2 с красивым видом парковка перед домом расположение…
Квартира 2 спальни
Velebudice, Чехия
2 Количество комнат
53 м²
€ 65,910
квартира 2+1 53м3 на 4 этаже кирпичного дома + лоджия + склеп после полной реконструкции дом…
Квартира 2 спальни
Мост, Чехия
3 Количество комнат
40 м²
€ 53,235
квартира 2+кк с лоджией 40м2 на 6 этаже панельного дома тихий, зеленый район парковка перед домом
Квартира 2 спальни
Мост, Чехия
2 Количество комнат
51 м²
€ 90,246
квартира 2+1 51м2 на 6 этаже кирпичного дома с лифтом центр города, востребованный район ква…
Квартира 3 спальни
Velebudice, Чехия
3 Количество комнат
60 м²
€ 63,882
квартира 3+1 60м2 на 3 этаже панельного дома квартира после полной реконструкции
Квартира 3 спальни
Мост, Чехия
3 Количество комнат
55 м²
€ 58,266
квартира 3+1 55м2 на 7 этаже панельного дома Квартира после частичной реконструкции
Квартира 2 спальни
Velebudice, Чехия
3 Количество комнат
41 м²
€ 51,168
квартира 2+кк 41м2 на 5 этаже панельного дома квартира после реконструкции, с ремонтом в сов…
Квартира 3 спальни
Velebudice, Чехия
3 Количество комнат
54 м²
€ 50,700
квартира 3+1 54м2 на 5 этаже панельного дома с лифтом Дом утеплен, новый фасад, новые подъез…
Квартира 3 спальни
Мост, Чехия
3 Количество комнат
63 м²
€ 55,614
квартира 3+1 63м2 на 11 этаже панельного дома В квартире три французских пластиковых окна с …
Квартира 2 спальни
Мост, Чехия
2 Количество комнат
58 м²
€ 60,840
квартира 2+1 58м2 на 4 этаже кирпичного дома За последние годы в квартире была проведена пол…
Квартира 2 спальни
Velebudice, Чехия
2 Количество комнат
51 м²
€ 55,770
квартира 2 + 1 общей площадью 51 м2. Дом прошел полную реконструкцию (фасад с утеплением, кр…
Квартира 3 спальни
Velebudice, Чехия
3 Количество комнат
55 м²
€ 67,431
Квартира 3+1 55м2 на 7 этаже панельного дома В квартире была проведена полная реконструкция,…
Квартира 3 спальни
Velebudice, Чехия
3 Количество комнат
76 м²
€ 52,221
квартира 3+1 76м2 на 2 этаже панельного дома после реконструкции Тихая и прибыльная часть го…
Квартира 2 спальни
Мост, Чехия
2 Количество комнат
56 м²
€ 53,742
Продается квартира 2+1 56 m² в центре города Мост. 3ий этаж кирпичного дома Квартира и дом п…
Параметры недвижимости в okres Most, Чехия
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