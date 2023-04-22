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Дома в okres Mlada Boleslav, Чехия

1 объект найдено
Дом 10 спален в Chocnejovice, Чехия
Дом 10 спален
Chocnejovice, Чехия
11 Количество комнат 1 ванных комнат 1 267 м² Количество этажей 3
€ 649,000
I would like to offer you this beautiful house owned by my parents. This work of art is an …

Параметры недвижимости в okres Mlada Boleslav, Чехия

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