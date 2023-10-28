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Квартиры в okres Kutna Hora, Чехия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Rasovice, Чехия
Квартира 3 спальни
Rasovice, Чехия
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Продажа квартиры в частной собственности с планировкой 3+1, лоджией, балконом, двумя гаражам…
€117,390

Параметры недвижимости в okres Kutna Hora, Чехия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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