Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Чехия
  4. okres Klatovy
  5. Дома

Дома в okres Klatovy, Чехия

1 объект найдено
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в cernikov, Чехия
Дом 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
cernikov, Чехия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 14 500 м²
Красивый старинный дом, отремонтированный с 2005 года. Отопление углем/дровами, подогрев пол…
€400,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в okres Klatovy, Чехия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти